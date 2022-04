Football: Nfl, ostacolista olimpico Allen firma per i Philadelphia Eagles

Philadelphia, 9 apr. (Adnkronos) – I Philadelphia Eagles hanno ingaggiato il due volte ostacolista olimpico Devon Allen come wide receiver. Lo ha annunciato la squadra della Nfl. Allen, 27 anni, è arrivato quinto ai Giochi di Rio 2016 nei 110 metri a ostacoli e quarto ai Giochi di Tokyo 2020, mancando una medaglia di bronzo per soli 4 centesimi di secondo. Ha giocato a football americano con l’Università dell’Oregon prima di concentrarsi completamente sulla sua carriera atletica.

“Ora o mai più perché non voglio invecchiare troppo”, ha detto Allen a un Pro Day in Oregon, dove è stato osservato dagli scout della Nfl, tra cui lo staff degli Eagles che gli hanno offerto un accordo. “Non voglio compiere 30, 31 anni e poi provare ad entrare nella Nfl. So che il divario di abilità è ancora lì, dal college alla Nfl c’è differenza, ma penso che quando ho giocato al college l’ho fatto ad un livello abbastanza buono, mi considererei abbastanza talentuoso per giocare nella Nfl”.