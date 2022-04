Fi: Bernini, ‘con Berlusconi dalla parte giusta della storia’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La politica è l’arte di costruire il futuro a beneficio di chi viene dopo di noi, di costruire cose che parlino di noi. Dobbiamo al talento straordinario di Silvio Berlusconi la capacità di prendere il meglio di noi e metterlo al servizio del nostro Paese”. Lo ha affermato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo alla Convention azzurra “L’Italia del Futuro” in corso a Roma.

“Da oggi -ha aggiunto- costruiamo un altro pezzo del nostro cammino insieme, forti del nostro passato, di un presidente che ha avuto sempre le idee giuste e che ci ha fatto sempre stare dalla parte giusta della storia, ma ancora più entusiasti per il futuro che ci attende. Scendiamo ancora una volta in campo con la maglietta della nostra squadra, senza avere paura, ma con il coraggio di assumerci le nostre responsabilità mentre altri preferiscono mettersi in panchina a guardare. Noi i problemi li affrontiamo e li risolviamo. E lo facciamo per difendere i valori in cui crediamo, i valori liberali, la nostra libertà”.