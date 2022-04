Fi: al via ultima giornata Convention, Tajani ‘oggi previsto grande afflusso, siamo forti e centrali’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – ”Oggi prevediamo un grande afflusso, abbiamo messo a disposizione di nostri simpatizzanti più di duemila posti a sedere, in diverse sale. E fuori sono stati installati dei maxischermi. Anche oggi daremo una dimostrazione di forza e centralità politica, così come è avvenuto ieri”. Lo ha detto Antonio Tajani, numero due azzurro, aprendo la secondo e ultima giornata della Convention ‘L’Italia del futuro’, che sarà conclusa nel pomeriggio da Silvio Berlusconi, arrivato ieri sera a Roma.

Poco prima Tajani aveva ringraziato sui socila il ‘popolo azzurro’ per l’affluenza di ieri alla kermesse: “Grazie a tutti per la straordinaria partecipazione al nostro evento di ieri: L’Italia del Futuro. Molti interventi di valore da parte degli ospiti”.