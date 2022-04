Cultura: Mattarella, ‘motore di crescita e moltiplicatore di energie civili’

Procida (Na), 9 apr. (Adnkronos) – “La cultura è motore di crescita. È spinta all’apertura, moltiplicatore di energie civili. È occasione di confronto, rispetto dell’altrui diversità. È ricerca di innovazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione di Procida Capitale della cultura 2022.

“La cultura -ha aggiunto il Capo dello Stato- attrae turismo. E rende questo turismo più maturo, più capace di conoscere e apprezzare e non soltanto di guardare distrattamente. ‘La cultura non isola’ è il motto che avete scelto. Questa scelta fa comprendere che Procida ha raccolto la sfida. La cultura non è un luogo separato dal contesto sociale, una nicchia di attività umane voluttuarie o superflue. Bensì è bellezza che si trasmette, è pensiero che arricchisce, è conoscenza, etica, dialogo, emozioni”.