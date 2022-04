Covid oggi Lombardia, 8.540 contagi e 17 morti: bollettino 9 aprile

Milano 9 apr. (Adnkronos) – Sono 8.540 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 9 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 17 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 65.169 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,1%. Nelle ultime 24 ore sono morte 17 persone, per un totale di 39.440 decessi nella regione da inizio pandemia.

Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 39, tre meno di ieri; mentre aumenta il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.108, sette più di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi contagi sono oggi 2.768, segue la provincia di Brescia con 1.038. Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: Varese +862, Monza e della Brianza +764, Bergamo +533, Como +509, Pavia +460, Mantova +432, Lecco +361, Cremona +304, Sondrio +144 e Lodi +137.