Sempre più vicino l’inizio lavori per il cantiere abbattimento e ricostruzione dell’ex poliambulatorio di via Minghetti destinato a diventare una delle Case di Comunità di Benevento: nuova forma di aggregazione e offerta di servizi sanitari territoriali per incrementare i livelli essenziali di assistenza e decongestionare un modello fin qui eccessivamente ospedalecentrico.

