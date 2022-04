Calcio: Setti, ‘niente lutto per Mascetti? Fasce scordate in hotel, chiedo scusa alla famiglia’

Milano, 9 apr. – (Adnkronos) – “Niente lutto al braccio per Mascetti? Le fasce sono rimaste in hotel, abbiamo mandato una persona a prenderle ma la partita era già iniziata. Sono cose che succedono, abbiamo provato a rimediare, chiedo scusa alla famiglia, i tifosi e alla città”. Così il presidente del Verona, Maurizio Setti, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta con l’Inter per giustificare l’assenza della fascia a lutto al braccio dei giocatori scaligeri per ricordare la scomparsa di Emiliano Mascetti, bandiera gialloblù, scomparso nei giorni scorsi.