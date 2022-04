Calcio: Pioli, ‘un privilegio lottare per lo scudetto, in estate nessuno lo pensava’

Milano, 9 apr. – (Adnkronos) – “È un privilegio essere qui in questo momento, nessuno in estate pensava che avremmo potuto lottare per lo Scudetto. Ma ora ci siamo”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, dove i rossoneri arrivano da primi in classifica con un punto di vantaggio sul Napoli. “Stiamo facendo un grande girone di ritorno. Abbiamo i nostri limiti, ma sono di più le nostre qualità. Non esistono squadre perfette. Il Manchester City aveva 12-13 punti di vantaggio sul Liverpool, domani gioca lo scontro diretto con un punto di vantaggio. Tutte le squadre vivono momenti di up e down, da superare con il lavoro. Abbiamo dimostrato di poter superare le difficoltà con il gioco di squadra: è su questo che dobbiamo puntare”.