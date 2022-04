Calcio: Pioli, ‘sarebbe giusto che noi, Inter e Napoli giocassimo tutte allo stesso orario’

Milano, 9 apr. – (Adnkronos) – “Sarebbe corretto che tutti giocassimo allo stesso orario nel finale di campionato. Per vincere lo Scudetto devi avere la mentalità vincente di pensare solo alla tua partita però giocare allo stesso orario sarebbe la cosa migliore”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino. Come già accaduto diverse volte in questo campionato, i rossoneri scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle dirette rivali al titolo Inter e Napoli.