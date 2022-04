Ucraina: presidente Corte Suprema, ‘perse tracce di 2 giudici a Mariupol’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Come viene gestita la giustizia ucraina durante la guerra? “Dipende dal territorio in questione. Esistono tre tipi di territori. Il primo, dove continuano le intense ostilità e l’occupazione russa è in corso, riguarda città come Mariupol, Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk oblast, così come alcune città dell’oblast di Kharkiv. In questi luoghi i tribunali non funzionano. I casi sono stati trasferiti a tribunali in altre aree più sicure. Alcuni giudici sono riusciti a fuggire, altri no. Non abbiamo contatti con tutti coloro che sono rimasti lì. Ad esempio, so di due giudici a Mariupol, ma non sappiamo se sono vivi”. Così risponde all’Adnkronos Vsevolod Kniaziev, presidente della Corte Suprema dell’Ucraina.

“Il secondo tipo di territori, riguarda quelli precedentemente occupati ma poi liberati dai soldati ucraini. Lì ripristineremo velocemente la giustizia e faremo ripartire il lavoro dei tribunali. Se gli edifici sono stati fisicamente distrutti, trasferiremo i giudici ad altri tribunali. Infine c’è il terzo tipo di territorio: quello dove non c’è stata e non c’è azione militare. Lì i tribunali funzionano normalmente”. Al di là di tutto “dall’inizio della guerra, i tribunali ucraini hanno emesso più di 298.000 sentenze”.