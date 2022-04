Milano: legale Di Fazio, ‘condanna alta, faremo ricorso contro sentenza’

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – “Certamente è una condanna alta, più di quella della richiesta da parte della procura, attendiamo le motivazioni della sentenza e faremo ricorso”. Lo afferma l’avvocato Mauro Carelli che insieme alla collega Giuseppina Cimmarusti difende l’ex manager Antonio Di Fazio condannato a Milano, al termine di un processo con rito abbreviato, a 15 anni e 6 mesi per sei casi di violenza sessuale, tra cui quello della ex moglie per il quale risponde anche di lesioni, stalking e maltrattamenti. La procura di Milano aveva chiesto una condanna a 9 anni, ma i giudici non hanno riconosciuto la continuazione tra i reati facendo così ‘lievitare’ la pena.

La difesa puntava alla derubricazione dei reati di violenza sessuale aggravata in quello più lieve previsto dall’articolo 613 del codice penale: per i suoi legali Di Fazio avrebbe procurato alle vittime “lo stato di incapacità mediante violenza, cioè somministrando benzodiazepine” per poi, una volta prive di sensi, fotografarle nude in posizioni oscene. Per la vicenda più grave, quella della studentessa di 21 anni, che circa un anno fa l’imprenditore farmaceutico aveva attirato nel suo appartamento con la scusa di uno stage e che poi avrebbe narcotizzato e violentato, era stata proposta in aula – durante l’arringa – l’assoluzione dall’accusa di sequestro di persona, e il trattamento sanzionatorio al minimo della pena. Di Fazio si trova ora in una comunità per seguire un percorso terapeutico di disintossicazione.