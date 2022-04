Fisco: Ronzulli (Fi), ‘contrari a qualsiasi aumento tasse’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Forza Italia sostiene il governo, ricordo che ne abbiamo voluto fortemente la nascita. Ma questo non il governo 5 Stelle-Pd, è un governo di unità nazionale del quale siamo una parte fondamentale. Noi diciamo da sempre che non si devono mettere le mani nelle tasche degli italiani, tanto più un momento come questo in cui le famiglie vanno avanti a fatica”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Mattino Cinque su Canale 5.

“Purtroppo, la parte sul catasto contenuta nella delega fiscale, per come è scritta, fa temere un aumento delle tasse a partire dal 2026. Ecco perché abbiamo chiesto al presidente Draghi di non porre la fiducia sul testo e di avere un incontro per giungere a una soluzione condivisa. Forza Italia non vuole nessun aumento delle tasse, né ora né nel 2026 quando ci sarà un altro governo che non sappiamo da chi sarà composto e cosa farà. Non si può rischiare di bloccare il mercato immobiliare o di mettere un’ipoteca sulle famiglie e vogliamo che questo venga messo nero su bianco”, rimarca Ronzulli.