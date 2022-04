Fisco: Letta, ‘noi e Draghi cattivi e Salvini ‘Robin Hood’? E’ una balla’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “In queste ore è in atto un tentativo pericoloso e sbagliato nei tempi, nei toni e nei contenuti, di creare una propagandistica messa in scena sul fatto che ci sarebbe un fantomatico partito che vuole aumentare la tasse sulla casa e un Robin Hood che vuole evitare questo. Fuor di metafora: Draghi, il governo e noi che lo sosteniamo vorremmo chissà quali aumenti e Salvini invece difende i cittadini da noi cattivi: è una balla gigantesca”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Sky Tg 24 Live In. Messa in campo per “evitare che si parli di Putin, della guerra e delle colpe che sono tutte di Putin”.