Ciclo di incontri “Azienda Italia” Sostenibilità e strategia aziendale

(Adnkronos) – Mercoledì 27 aprile, ore 10.00 – 13.00

Milano, 8 aprile 2022 – Seconda tappa del ciclo organizzato dal Centro Studi Borgogna: “AziendaItalia”, dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in nove incontri, articolati in 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un’azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive.

Dopo l’incontro dedicato al mondo delle Start Up, il focus del secondo appuntamento – dal titolo “Sostenibilità e strategia aziendale”, che si terrà da remoto mercoledì 27 aprile ore 10.00 – 13.00 – sarà incentrato sulla sostenibilità e l’importanza dei temi ambientali nel panorama aziendale.

Le aziende hanno la consapevolezza che esiste un legame crescente tra le green practices di un’azienda sostenibile ed il successo. La sostenibilità cessa, dunque, di essere meramente ambientale ed allarga i suoi confini al modello di business “sostenibile” dell’impresa.

Grazie alla partecipazione di esperti del settore, analizzeremo nel dettaglio argomenti di primaria importanza. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB darà avvio ai lavori. Modera e discute Dario Baudo, Managing Director Borgogna The House of Mind e Analista finanziario. Saranno presenti in qualità di relatori: Natalia Bagnato (Avvocato, Partner RP Legal&Tax), Federico Mauriziod’Andrea (Presidente del CdA di Amsa S.p.A., Vice Presidente CSB), Maria Francesca Fontanella (Avvocato, Socio Fondatore LFC Studio Legale), Francesca Pace (Avvocato), Maria Pia Sacco (Avvocato, Senior Legal Advisor RP Legal&Tax).

L’incontro, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD.

Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: