Ucraina: As Mediobanca, ‘riviste stime crescita pil Italia, dal 4,7% al 2,7%’

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Il conflitto Russia-Ucraina sta creando pressioni al ribasso sulla crescita economica del 2022: per l’Italia la stima del 4,7% di gennaio è ora rivista in calo a marzo al 2,7%. E’ quanto emerge dal report dell’Area studi di Mediobanca “Le multinazionali industriali mondiali fra pandemia e guerra”. Per l’area euro si scende dal 4,2% al 3,2%, mentre per il mondo la stima cala dal 4,1% al 3,5%.

”La revisione delle stime -si sotolinea nel report- mostra che la guerra impatterà significativamente sulla crescita e frenerà la ripresa, ma l’effetto complessivo dipenderà dalla durata del conflitto e delle sanzioni economiche”