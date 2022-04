Il primo allenamento in vista della gara di domenica con il Vicenza, il Benevento lo ha svolto direttamente in Calabria. La formazione giallorossa, infatti, dopo il successo del ‘Granillo’ contro la Reggina non ha fatto immediatamente rientro in città, ma è rimasta nel capoluogo calabrese dove ieri mattina ha svolto una seduta defaticante (per chi è stato impiegato contro gli amaranto), prima di far ritorno nel Sannio in treno.

