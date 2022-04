Referendum: Amato, ‘la Corte ha dovere di farsi capire parlando italiano, come Dio comanda’**

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Le accuse che la Corte costituzionale ha avuto (in seguito ai referendum – ndr) derivano da una disabitudine alla comunicazione della Corte. E’ stata letta una forma di politicizzazione nella conferenza stampa e nella modalità comunicativa adottata. Alcuni hanno detto che una Corte che comunica così entra in politica, attribuendo alla politica l’esclusiva di poter comunicare. Mentre una Corte deve limitarsi al linguaggio tecnico di questi atti, per come vengono adottati. Ma la Corte si fa sentire parlando l’italiano che tutti comprendono, ha il dovere di farsi capire e percepire come Dio comanda”. Lo dice il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato rispondendo ai giornalisti alla conferenza stampa al termine della Relazione annuale sulle attività della Corte.