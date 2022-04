Pnrr, Gorno Tempini (Cdp): “Tempi opere serrati, non è possibile metterci 7-10 anni”

Cagliari, 7 apr. (Adnkronos) – Il Pnrr per la realizzazione delle opere ha “tempi serrati e specifici target. Non possiamo pensare di metterci 7-10 anni, come ci dicono i dati della nostra storia recente”. Lo ha detto il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento al XXV Congresso Acri, in corso a Cagliari.

“Abbiamo lanciato – ha aggiunto – una nuova piattaforma di servizi con Invitalia e Mediocredito Centrale, dove ci auguriamo che anche le Fondazioni possano aiutarci”.