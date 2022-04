Motomondiale: Marquez, ‘ho avuto paura, ora devo tornare a divertirmi sulla moto’

Austin, 7 apr. – (Adnkronos) – “Difficile rialzarsi, dopo l’Indonesia non avevo voglia di allenarmi e andare in Argentina. Il problema alla vista mi faceva paura. Ho fatto un nuovo controllo medico, ho provato a salire sulla moto, non ho avuto problemi e se non hai problemi significa che puoi, devi correre”. Così il pilota della Honda Marc Marquez alla vigilia delle prove libere del Gp di Austin, dove farà il rientro nel mondiale dopo l’assenza in Argentina a causa della diplopia conseguenza della caduta nelle prove libere del Gp di Indonesia a Mandalika. “Piano piano devo ritrovare il divertimento sulla moto. Prima il divertimento, poi la vittoria”, aggiunge l’otto volte iridato a Sky Sport.