Lega: Fratoianni, ‘dica verità su rapporti con Russia’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “I leghisti farebbero una figura migliore a dire la verità: e dire, in passato abbiamo investito in relazioni privilegiate sul piano politico con la Russia di Putin. Negare la realtà oltre il ragionevole è ridicolo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di Aria che Tira, durante uno scontro con il capogruppo dei senatori leghisti.

“Se io mi metto la maglietta con l’effigie di un Capo di Stato di un altro Paese lancio un messaggio preciso, e nel caso di Salvini conferma che il suo partito ha rapporti strettissimi con Putin e il suo partito. Negarlo, ripeto, li copre di ridicolo. Sinistra Italiana sta preparando una proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare sui finanziamenti da parte di Stati esteri nei confronti di partiti ed esponenti politici italiani”.