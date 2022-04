Assenza pesante per il Vicenza che in vista della gara di domenica contro il Benevento dovrà fare a meno di Riccardo Brosco, uno dei punti fermi della difesa della squadra di Cristian Brocchi. Il centrale romano è stato ammonito durante il match con il Crotone ed essendo diffidato, verrà fermato per un turno dal giudice sportivo.

