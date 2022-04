Guerra Ucraina-Russia, Kuleba: “Ci servono armi, armi, armi”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “la mia agenda” oggi a Bruxelles “è molto semplice, ha solo tre temi: armi, armi, armi”. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. “Il modo migliore per aiutare l’Ucraina ora – ha aggiunto – è fornire tutto il necessario per contenere Putin e per sconfiggere l’esercito russo nel territorio ucraino, in modo che la guerra non si estenda oltre”.

“L’esercito ucraino e l’intera nazione ucraina – continua Kuleba – ha dimostrato che sappiamo combattere. Sappiamo come vincere, ma senza forniture sufficienti delle armi che abbiamo richiesto, queste vittorie saranno accompagnate da sacrifici enormi. Più armi arrivano e prima arrivano, più vite umane verranno salvate. Chiedo agli alleati di mettere da parte le esitazioni a fornire all’Ucraina quello che ci serve, perché per quanto possa sembrare bizzarro – conclude – le armi servono alla causa della pace”.

“Credo che il patto che l’Ucraina sta offrendo sia equo. Voi ci date armi, noi sacrifichiamo le nostre vite e la guerra viene contenuta in Ucraina”, ha affermato ancora. Quando si parla della guerra in Ucraina, “non dovrebbero esserci differenze tra armi offensive e difensive” e “i Paesi che dicono che ci forniranno armi difensive ma non sono nelle condizioni di fornirci armi offensive, sono ipocriti. E’ un approccio iniquo ed ingiustificato”, ha aggiunto.

L’Ucraina, ha detto dal canto suo il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, “sta combattendo una guerra difensiva. Quindi questa distinzione tra armi offensive e difensive non ha alcun vero significato in una guerra difensiva”.

L’Ucraina ha bisogno di “aerei e missili” per difendere le coste, “veicoli blindati, sistemi per la contraerea pesante”, ha detto ancora Kuleba aggiungendo che da Kiev “continueremo ad insistere affinché venga imposto un totale embargo sul petrolio e sul gas russi, vengano sconnesse da Swift tutte le banche russe, tutti i porti siano chiusi alle navi russe, con un numero minimo di eccezioni”. “E francamente – ha affermato ancora – spero che non dovremo affrontare ancora una situazione in cui per aumentare la pressione sulla Russia, con le sanzioni, sono necessarie atrocità come quelle di Bucha”, conclude.