Fisco: Meloni, ‘grave fiducia su legge delega, parlino custodi Costituzione’**

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Lo spettacolo pietoso messo in scena ieri dalla maggioranza in commissione Finanze alla Camera sulla delega fiscale conferma quello che Fratelli d’Italia sostiene fin dalla nascita di questo Governo: non è possibile mettere insieme partiti che la pensano in maniera diametralmente opposta tra loro e pensare di poter dare risposte coerenti ai cittadini. In commissione, Fratelli d’Italia si è sempre battuta per portare avanti le storiche proposte del centrodestra, dal no alla riforma del catasto al taglio delle tasse, e ha sventato il tentativo della maggioranza di nascondere una crisi politica evidente e le profonde divisioni sulla delega fiscale. Reputiamo gravissima l’ipotesi ventilata da Draghi di porre la fiducia su una legge delega, lo strumento attraverso il quale il Parlamento fissa principi e criteri direttivi entro i quali deve attenersi il Governo per legiferare”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“E sono stupita -aggiunge- dal silenzio di tutti quei ‘custodi’ della Costituzione, che ora sono in silenzio ma che dovrebbero dire con forza che questa possibilità non è consentita a nessun, nemmeno a Draghi e ai ‘migliori’. Pretendiamo rispetto per il Parlamento e per le sue prerogative”.