Fisco: Marattin, ‘le riforme non si fanno 24 a 24, non è questo lo spirito’

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di lasciare aperta la possibilità di un accordo fino all’ultimo momento disponibile, che è quello della votazione del mandato al relatore di mercoledì alle 15. Le riforme non si fanno votando 24 a 24, non è stato questo lo spirito con cui le commissioni Finanze hanno cominciato a ragionare di riforme fiscale e, in generale, le riforme non si fanno in un clima del genere”. Lo ha detto il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, di Iv, sulla riforma del fisco.

“I partiti devono scegliere se di fisco si può parlare solo in campagna elettorale o anche in Gazzetta ufficiale, è un peccato perché nella riforma ci sono sgravi, riforme strutturali e altre cose che è un peccato buttare via”, ha sottolineato Marattin.