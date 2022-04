Fisco: Marattin, ‘accolte tutte richieste Lega, mediazione si fa su cose che abbiano senso’

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Tutte le mediazioni al rialzo fatte su richiesta della Lega hanno accolto le battaglie storiche della Lega. Il ‘più uno’ finale chiesto adesso, i pareri vincolanti della commissione Finanze sulla legge delega, è una cosa mai vista nella storia della Repubblica: le leggi delega non possono prevedere pareri vincolanti, altrimenti fai una legge ordinaria o un decreto. E’ una questione logica, non è una questione politica”. Lo ha detto Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, a proposito della riforma fiscale.

“Se si vuole fare ancora una mediazione io sono qui, ma su cose che abbiano un senso. Se mi dici che due più due fa cinque perchè bisogna considerare la politica, no. Due più due fa sempre quattro”, ha aggiunto Marattin.