Energia: Calenda, ‘questione aria condizionata di Draghi è mal posta, problema è l’industria’

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “La questione dell’aria condizionata di Draghi è mal posta. Il problema non sono i consumi interni, il problema è la produzione industriale che va a farsi benedire, il Paese va in ginocchio, ci sono milioni di persone licenziate e l’appoggio delle persone alle sanzioni diventerà molto flebile”. Lo ha detto Carlo Calenda a ‘Omnibus’.

“Quando sei in condizione di guerra le iniziative che si prendono devono avere le spalle larghe per essere sostenute”, ha sottolineato il leader di Azione.