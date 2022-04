Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Dall’Europarlamento un voto storico: stop immediato al gas russo. Una scelta inevitabile per fermare la guerra di Putin. Ora Ue lanci piano economico straordinario per famiglie e imprese europee colpite dai rincari e dall’inflazione. I governi facciano subito la loro parte”. Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Europa, su twitter.