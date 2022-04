Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Lipsia-Atalanta

Lipsia, 7 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate la formazioni ufficiali di Lipsia e Atalanta hanno per la sfida di questa sera, alle 18.45, alla Red Bull Arena, match d’andata dei quarti di finale di Europa League. In Germania Gasperini preferisce optare per Pessina al posto di Malinovskyi. Confermata invece la formazione del Lipsia della vigilia. Questi gli 11 iniziali:

Lipsia (3-4-1-2); Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. Allenatore: Tedesco.

Atalanta (3-4-2-1); Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Pessina; Muriel. Allenatore: Gasperini.