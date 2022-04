Calcio: Elmas, ‘sempre creduto nello scudetto, vogliamo vincerle tutte’

Napoli, 7 apr. – (Adnkronos) – Credete allo Scudetto? “Vogliamo vincere tutte le partite. Ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra, il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine”. Così il centrocampista del Napoli Eljif Elmas, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, in merito alle possibilità di scudetto della squadra azzurra. Sai che giocate per la gioia di un intero popolo? “Sì, si vede questo -sottolinea il giocatore macedone-. Ne ho parlato anche con Pandev e lui mi ha spiegato come stanno le cose a Napoli. Anch’io non riesco ad aspettare, spero che vinceremo anche noi e vedremo questo popolo che si riversa in strada. Saremmo tutti felici, dopo 30 anni”.

Il 22enne di Skopje parla poi del successo di domenica scorsa sull’Atalanta e si proietta sul prossimo match con la Fiorentina. “Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapevamo che era difficile, ma abbiamo giocato la nostra partita. E fortunatamente abbiamo portato a casa i 3 punti. Il gol? Bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale”.

Arriva la Fiorentina. Come la state preparando? “La stiamo preparando bene, c’è sempre entusiasmo. Ci alleniamo bene, pensiamo solo alla Fiorentina in questo momento perché sappiamo che è una partita dura e dobbiamo fare bene”.

Elmas parla anche del suo rapporto con mister Spalletti. “Mi vuole molto bene e anche io a lui. Sono cambiate tante cose. Quando serve vincere partite a volte puoi anche non giocare bene, ma l’importante è vincere le partite. I campionati si vincono anche così, ci vuole anche un po’ di cazzimma”.

Come hai visto Insigne dopo averlo eliminato con la Macedonia? “Era dura, io stavo in tribuna e non so cosa dire. Per il mio Paese è stato un sogno vincere contro l’Italia. Eravamo tutti felici, la gente è uscita per strada a festeggiare. Mi è dispiaciuto perché ho tanti amici in Italia e anche i calciatori. Avrebbero meritato di andare al Mondiale perché per me anche contro di noi hanno fatto una gran partita. Il calcio però è così, non vincono sempre i grandi, a volte vincono anche i piccoli”, conclude il centrocampista macedone.