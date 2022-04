Villarreal-Bayern Monaco 1-0, decide Danjuma

VILLARREAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Colpo di scena all'Estadio de la Cerámica, dove un ottimo Villarreal si impone per 1-0 contro il favorito Bayern Monaco, protagonista di una serata piuttosto opaca. A decidere il match la rete di Danjuma. Le due squadre si ritroveranno tra 6 giorni a campi invertiti per definire chi tra le due staccherà il pass per le semifinali. All'8', al primo affondo utile, gli spagnoli trovano subito il gol vittoria. Moreno rimette la palla all'indietro dalla destra pescando Parejo, che sbaglia la conclusione trovando però involontariamente Danjuma che di prima infila Neuer. La reazione dei bavaresi tarda ad arrivare e i padroni di casa siglano il fortunoso raddoppio al 41' grazie a un cross sbagliato dalla sinistra di Coquelin che si infila alle spalle di Neuer. La rete viene però annullata per fuorigioco dal Var. Si va quindi al riposo sull'1-0. La prima chance dell'incontro per i campioni di Germania arriva al 5' della ripresa, quando Gnabry libera il sinistro ed effettua un tiro cross sul quale Müller non arriva per un soffio. La banda di Emery non vacilla e all'8' sfiora il raddoppio con un mancino a giro dal limite di Moreno che si stampa però sul palo a Neuer battuto.

Cinque minuti dopo, Davies interviene in maniera provvidenziale in scivolata sullo stesso Moreno. Al 17' Neuer commette una clamorosa sbavatura in fase di impostazione, ma Moreno lo grazia calciando fuori da centrocampo a porta sguarnita. Coman ci prova al 23' con un pericoloso destro a giro, che viene deviato in angolo dal corpo di un difensore. L'ultima occasione della gara arriva al 43' ed è per gli iberici, con il neo entrato Pedraza che conclude malissimo con il sinistro da ottima posizione dopo essere stato servito ottimamente da Lo Celso. Nel finale, il risultato non cambierà più.

(ITALPRESS).

lov/gm/red

06-Apr-22 23:04