Ucraina: Carobene, ‘invasione ha fatto scoppiare una ‘cyber-guerra mondiale’ ‘

Roma, 6 apr. -(Adnkronos) – Mentre sul campo si combattono gli eserciti e i civili soffrono indicibili atrocità, nel cyberspazio “ci troviamo davanti a una vera e propria ‘guerra mondiale’: anche se il conflito è localizzato in un luogo geografico ben preciso, dal punto di vista cyber in realtà coinvolge persone di tutto il mondo”. Lo sottolinea all’Adnkronos Andrea Carobene, Head of Digital and Data Management di United Risk Management, che parla di “un fatto abbastanza nuovo visto che finora anche nelle guerre cyber si trattava di attacchi di un paese contro un altro, come quelli di Israele contro l’Iran”.

Oggi invece – osserva l’esperto – “la novità è partecipazione cittadini di tantissimi paesi a vari livelli: la richiesta del governo di Kiev a volontari di tutto il mondo nella battaglia IT contro la Russa ha raggiunto 300 mila sottoscrittori che portano avanti attacchi a istituzioni e società russe”.

Le forme della guerra ‘digitale’ sono diversissime, spiega: “si va dalle incursioni hacker sulla rete ferroviaria bielorussa, che è stata bloccata per rallentare l’invio di truppe verso l’Ucraina, all’invio di messaggi a cittadini russi per illustrare loro la verità sulla guerra, senza dimenticare il sostegno economico ‘digitale’ con le prenotazioni attraverso Airbnb di soggiorni in località ucraine” così da fornire un sostegno finanziario al paese invaso.