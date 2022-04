Fi: Camera commemora Martino, ‘scompare figura di altissimo spessore’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Con la morte di Antonio Martino scompare una figura di altissimo spessore culturale, morale e politico. Un intellettuale che ha sempre saputo coniugare una feconda attività di studioso con l’impegno nella politica e nelle istituzioni”. Lo ha sottolineato Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in occasione della commemorazione alla Camera dell’ex ministro scomparso il 5 marzo scorso. “Grande maestro, amico carissimo, il suo sorriso continuerà ad accompagnarci”, ha commentato Stefania Prestigiacomo, parlando a nome di Forza Italia.

“Un uomo libero e autenticamente liberale”, per Iolanda Di Stasio, del Movimento 5 stelle. “Si è sempre battuto contro ogni limitazione della libertà, esercitando il potere con ironia, grande italiano, grande europeo, grande cultore dell’amicizia transatlantica””, ha aggiunto Paolo Ferrari della Lega.

“Un uomo che ha vissuto con grande coerenza e determinazione i suoi convincimenti, che ha servito con lealtà lo Stato, oggi non avrebbe dubbi a condividere le scelte che il Parlamento italiano ha compiuto di fronte alla crisi ucraina, un uomo che ha onorato la politica”, ha invece ricordato Piero Fassino, a nome del Pd. (segue)