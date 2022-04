Energia: Cingolani, ‘nuove forniture gas concretizzate in prossime settimane’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Non ci si libera in un attimo” dalla dipendenza dal gas russo “tuttavia abbiamo messo in atto misure per cui stiamo diversificando su diversi Paesi le forniture”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a Mattino 5 news.

“Abbiamo il vantaggio di avere cinque gasdotti che collegano l’Italia al Nord, al Sud e all’Est del Pianeta e questo ci consente di diversificare contrattualizzando nuove forniture con Paesi con cui c’erano meno rapporti o produzioni più basse. Stiamo facendo una corsa contro il tempo. Però in questo momento cominciamo a vedere una serie di forniture nuove che verranno concretizzate nelle prossime settimane e che ci dovrebbero tenere abbastanza al sicuro per i prossimi mesi”, spiega.