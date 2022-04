Def: Draghi, ‘pesa aumento prezzi energia e altre materie, diminuita fiducia per guerra’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “E’ chiaro che con la guerra in Ucraina c’è stato un peggioramento della prospettiva di crescita, pesano l’aumento costi energia ma anche di altri beni, come quelli alimentari, ma pesa anche la fiducia di consumatori e investitori, che era viva a inizio anno, poi è diminuita molto. E questo non solo per i rincari, ma per la situazione bellica in generale”, con una guerra “vicina a noi, quindi consumatori e imprese vedono un futuro meno positivo. Questo non avviene solo da noi, da noi avviene in maniera significativa”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.