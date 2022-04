Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a un quadro molto complesso, a me è venuto in mente che forse la cosa più semplice è vedere se si possa essere tutti insieme e insieme, forze sociali e governo, discutere di questo quadro per trovare una strada comune con successo, come avvenuto in passato ma su alcuni temi specifici”. Così il premier Mario Draghi, in vista dell’incontro domani con i sindacati.