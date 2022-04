Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Sulla delega fiscale e sulla riforma del Csm “se mettere la fiducia lo stiamo valutando ora. Io ho promesso in cdm di non mettere fiducia” sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, “spero di mantenere fede alla promessa. Spero che tutte le forze politiche prendano atto di questo segnale e si mostrino collaborative nel giungere a una soluzione per un compromesso che deve tuttavia essere ragionevole”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.