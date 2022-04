Canoa: Fick e Lega Navale insieme per lo sport e la cultura del mare

Roma, 6 apr. – (Adnkronos) – Federazione Italiana Canoa Kayak e Lega Navale Italiana insieme per lo sport e la cultura del mare. Questo il tema alla base del Protocollo di Intesa che sarà firmato domani, giovedì 7 aprile alle ore 12.00 presso la Sezione della Lega Navale di Ostia, dal Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Dott. Luciano Buonfiglio e dall’Ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana. Con la stipula del Protocollo entrambi gli Enti intendono affermare la comune volontà di sviluppare sinergie e rapporti di reciproca assistenza per la promozione di iniziative ed eventi finalizzati alla diffusione e alla valorizzazione dello sport della canoa e kajak e, in particolare fra i giovani, favorendone l’avvicinamento alla pratica sportiva dilettantistica.

Attraverso il protocollo, Fick e Lega Navale Italiana sanciscono così la comune volontà di rendere disponibili le proprie esperienze in un più ampio sistema di condivisione delle basi nautiche e dei tecnici di ciascun Ente, valorizzando le reciproche competenze per la realizzazione di progetti e iniziative da svolgere in collaborazione.

L’accordo sancisce inoltre la volontà delle due organizzazioni di collaborare per la realizzazione di attività culturali e sportive, con l’intento condiviso di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dello sport e della tutela dell’ambiente marino.

“La stipula del Protocollo è per noi un momento importante”, afferma l’Ammiraglio Marzano, “siamo orgogliosi di affiancare la Fick nella promozione e nello sviluppo delle discipline della pagaia e di condividere una visione ed una missione comune. Ringrazio il Presidente Buonfiglio e chi ha lavorato a questo protocollo e sono certo che, grazie alla mutua collaborazione sancita dall’accordo che oggi formalizziamo ma che nei fatti va avanti da tempo, le prossime iniziative con la Federazione si arricchiranno di nuovi contenuti e valori e soprattutto di nuove possibilità per il mondo della canoa”.

“Con questo protocollo mettiamo a sistema un legame che potremmo definire naturale tra la Lega Navale Italiana e il mondo della canoa”, commenta il Presidente Buonfiglio, “obiettivi e valori comuni che condividiamo, fatti di sport, tutela dell’ambiente e del mare. Siamo particolarmente lieti di quello che, in pochi mesi e grazie all’entusiasmo e all’attenzione dell’Ammiraglio Donato Marzano, siamo riusciti a realizzare con questo protocollo, un progetto di collaborazione tra due realtà che sarà portatore di grandi soddisfazioni reciproche”.