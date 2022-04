Camera: oggi alle 15 Question time con Speranza e Cingolani

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione della somministrazione domiciliare delle terapie a favore dei malati rari, come sperimentata in relazione allo stato di emergenza sanitaria da Covid-19; sulle iniziative per un’adeguata diffusione del farmaco antivirale Paxlovid per il trattamento del Covid, anche avvalendosi della rete delle farmacie territoriali e dei medici di medicina generale; sulle iniziative volte a riconsiderare le scelte in materia di obbligo vaccinale, con particolare riguardo ai lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie che non entrano a diretto contatto con il pubblico; sulle iniziative per realizzare un piano straordinario per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche, al fine di colmare i ritardi causati dall’emergenza pandemica.

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sul progetto di realizzazione di un deposito costiero di gas da petrolio liquefatto nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia; sulle iniziative urgenti per l’adozione di misure strutturali volte a superare la dipendenza relativa all’importazione di gas dalla Russia e ad accelerare la transizione energetica; sulla pubblicazione della mappa aggiornata della Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, nonché in merito ai tempi per l’individuazione del relativo sito; sulle iniziative volte a verificare un possibile avanzo di risorse finanziarie destinate al contenimento degli oneri generali di sistema, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti del “caro energia” per famiglie e imprese; sulle iniziative volte a tutelare il settore dello sviluppo e della produzione di energia elettrica tramite le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, anche nell’ottica di salvaguardarne il carattere strategico e di perseguire l’autonomia energetica.