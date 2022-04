Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Andrii Scevchenko ha organizzato un programma di sostegno per i bambini profughi ucraini in Italia con l’aiuto del sindaco di Milano Beppe Sala. “Insieme al sindaco di Milano – ha dichiarato l’ex attaccante ucraino del Milan – stiamo attivando un programma di sostegno per i bambini, sia quelli orfani che quelli con i genitori, al quale parteciperanno le anche le scuole”. il programma verrà presentato la settimana prossima