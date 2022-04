Ucraina: intelligence Gb, militari Kiev riconquistano territori a nord

Londra, 5 apr. (Adnkronos) – I militari ucraini hanno ripreso il controllo di territori nel nord dell’Ucraina dopo il ritiro delle truppe russe. Lo ha detto il ministero della Difesa britannico nel suo rapporto quotidiano, aggiungendo che ”è probabile che i combattimenti continuino a livello inferiore in alcune parti delle regioni appena riconquistate, ma diminuiscano in modo significativo durante questa settimana quando il resto delle forze russe si ritirerà”.

Londra ha aggiunto che ”le unità russe che si ritirano dall’Ucraina settentrionale dovranno essere riequipaggiate prima di essere disponibili per essere ridistribuite per le operazioni nell’Ucraina orientale”.