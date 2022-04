Tv: morta a 95 anni June Brown, star della soap Bbc ‘EastEnders’**

Londra, 4 apr. (Adnkronos) – L’attrice June Brown, star della soap opera inglese ‘EastEnders’ in onda sulla Bbc dal 1985 e tutt’oggi uno dei programmi tv più popolari nel Rengo Unito, è morta all’età di 95 anni. Brown ha interpretato per più di tre decenni il personaggi di Dot Cotton, amatissimo dal pubblico.

La famiglia dell’attrice, nel dare l’annuncio, si è detta “profondamente addolorata” della scomparsa della “amata madre”, morta “molto pacificamente” a casa sua domenica. L’attore di ‘EastEnders’ Adam Woodyatt l’ha descritta come una “donna incredibile”.

Dot Cotton è stato uno dei personaggi più longevi della soap opera della Bbc e uno dei preferiti dagli spettatori. Brown è apparsa per la prima volta nella serie nel 1985, l’anno in cui è nata ‘EastEnders’. È rimasta fino al 1993, tornando poi a interpretare lo stesso personaggio dal 1997 al 2020.

“Non ci sono parole sufficienti – ha detto un portavoce di EastEnders a nome della produzione – per descrivere quanto June sia stata amata e adorata da tutti a EastEnders, il suo amorevole calore, la sua arguzia e il suo grande umorismo non saranno mai dimenticati. June con Dot Cotton ha creato uno dei personaggi più iconici, non solo nelle soap opera ma anche nella televisione britannica, ed essendo apparso in 2884 episodi, le straordinarie interpretazioni di June hanno creato alcuni dei momenti più belli di EastEnders”.

Dopo l’annuncio della morte di Brown, molti fan hanno iniziato a condividere il loro momento televisivo preferito, quando l’attrice ha incontrato Lady Gaga nello show Graham Norton della Bbc.