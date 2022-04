Sentenza Cucchi, in carcere i due carabinieri condannati in Cassazione

(Adnkronos) – Caso Cucchi, si trovano entrambi nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. I due carabinieri sono stati condannati in via definitiva ieri sera dalla Cassazione a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per il pestaggio e la morte di Stefano Cucchi. Dopo la sentenza i due carabinieri ieri sera si sono costituiti in caserma e sconteranno la condanna nel carcere militare.

“Sono amareggiato per questo triste epilogo, non mi sento un assassino”, ha detto Raffaele D’Alessandro dopo aver appreso la sentenza.