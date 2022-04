Pnrr: Draghi, prossimi anni segnino inizio nuova sperimentazione Italia

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Voi torinesi – in particolare i più giovani – avete mostrato di saper reinventare la vostra città in una direzione più solidale, più sostenibile. Di voler lavorare in industrie innovative – dove “domina il progresso, dove si fa luce la bellezza”, come diceva Adriano Olivetti. Più volte siete riusciti a incidere in modo positivo e concreto sulle politiche pubbliche. A voi torinesi, rivolgo un appello: continuate a unire le vostre intelligenze e a dedicare il vostro entusiasmo a questi obiettivi. I prossimi anni devono segnare l’inizio di una nuova sperimentazione. Per Torino, e per tutta l’Italia”. Così il premier Mario Draghi, chiudendo il suo intervento a Torino per la firma del patto per la città.