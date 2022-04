Pnrr: Draghi, c’è lotta a disuguaglianze, interventi per quartieri più inclusivi

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Lo sviluppo economico deve andare di pari passo con il progresso civile e la lotta alle diseguaglianze. Con il PNRR interveniamo per rendere i quartieri di Torino – oltre a quelli di altri Comuni nell’area metropolitana – ancora più inclusivi, moderni, sostenibili”. Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo a Torino per la firma del patto per la città, dopo quella della settimana scorsa a Napoli.

Il presidente del Consiglio snocciola numeri relativi agli investimenti nel capoluogo piemontese in questa direzione. “A Torino – illustra – nell’area di Porta Palazzo realizziamo 41 nuovi alloggi. In corso Racconigi, a Borgo San Paolo ne riqualifichiamo 40. Nel quartiere Vallette, miglioriamo le case popolari di viale dei Mughetti. I fondi – un totale di quasi 44 milioni per la sola Torino – servono anche a manutenere le strade e le scuole, a realizzare aree verdi e collegamenti ciclabili. Stanziamo ulteriori 113 milioni per la rigenerazione urbana. Potenziamo il servizio pubblico con l’acquisto di mezzi di trasporto sostenibili, per ridurre il traffico e l’inquinamento. A questi investimenti si aggiungono 120 milioni per l’area metropolitana – le infrastrutture, gli spazi pubblici, i servizi”.