“(…) E così invece di fare il proprio dovere e curare, tutti i sistemi sono buoni per ottenere l’agognato taglio. Anche una presidente della Commissione Ambiente che, speculando sull’incidente accaduto sabato a Roma, non trova niente di meglio da fare che spacciare un leccio colpito da un fulmine per il solito pino killer abbattutosi su una turista, fortunatamente non in pericolo di vita. Da qui a prefigurare – non si sa in base a cosa – analoghe sciagure a Benevento è un attimo. Peccato che sarebbe bastato leggere meglio ad esempio quanto scrivono La Repubblica e il Corriere della Sera o anche semplicemente guardare le foto per rendersi conto che il pino in realtà era un leccio”, così in una nota i comitati ‘Giù le mani dai pini’ (Luca Coletta e Francesco Di Donato) e Movimento Città verde (Carmine De Gennaro e Abner De Iapinis) che hanno chiesto le dimissioni della presidente della commissione Ambiente Petrone.

