Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – “Mai come questa volta i risultati di tutti gli atleti acquistano maggior valore per le condizioni in cui si sono svolte queste Paralimpiadi con una guerra in corso. Un plauso va a tutta le delegazione, medagliati e non”. Così il presidente del Cip Luca Pancalli nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia della riconsegna della bandiera tricolore dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022.