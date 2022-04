Monza: rapinano coetanei sul treno, arrestati

Milano, 5 apr. (Adnkronos) – Sabato pomeriggio si sono vissuti momenti di tensione all’interno del treno delle Ferrovie Nord nella tratta Camnago – Milano Cadorna in provincia di Monza dove due rapinatori, uno appena maggiorenne italiano e l’altro minore egiziano, hanno aggredito con calci e pugni alcuni coetanei che stavano rientrando a casa. Durante la colluttazione sono riusciti a portare via i pochi spiccioli che una delle vittime aveva nelle tasche, per poi dileguarsi nascondendosi in un altro vagone. L’aggressione non è passata inosservata agli occhi degli altri viaggiatori che hanno immediatamente allertato il capotreno richiedendo nel contempo l’intervento dei carabinieri, attraverso il numero unico di emergenza 112. La chiamata, gestita dalla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Desio, ha consentito alle pattuglie dell’Arma di giungere tempestivamente presso la stazione ferroviaria di Bovisio Masciago, dove il capotreno aveva bloccato la marcia delle carrozze. Giunti sul posto, i militari sono riusciti a rintracciare nelle vie adiacenti alla stazione i due rapinatori che stavano cercando di dileguarsi.

I due responsabili, riconosciuti dalle vittime, sono stati accompagnati in carcere con l’accusa di rapina su disposizione del Sostituto di turno rispettivamente della Procura della Repubblica di Monza e di quella per i minorenni di Milano.