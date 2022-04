Mirabilandia, nel parco arrivano i personaggi di Nickelodeon

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – C’è grande fermento per le strade di Mirabilandia, nuovi personaggi sono pronti a regalare sorrisi ed emozioni ai visitatori più piccoli. Il parco divertimenti più grande d’Italia, infatti, accoglierà i personaggi Nickelodeon più amati: SpongeBob SquarePants, il suo migliore amico Patrick Star e Plankton, i Paw Patrol – Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l’Esploratrice. Grazie alla partnership tra Mirabilandia e Paramount/Nickelodeon, saranno loro i nuovi protagonisti della stagione 2022 del parco divertimenti più grande d’Italia. Un carico di divertimento che lascerà i bambini a bocca aperta! Sarà possibile incontrarli durante la giornata al Parco negli speciali appuntamenti Meet & Greet: l’occasione giusta per una foto ricordo imperdibile! Imperdibile, sarà anche lo spettacolo “Let’s Party” che inviterà tutti a ballare insieme ai personaggi preferiti di Nickelodeon per una festa epica.

“Siamo particolarmente contenti che questa nuova collaborazione con Nickelodeon arrivi proprio nella stagione dei 30 anni del Parco – dichiara Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director Mirabilandia – I più piccoli amano questi personaggi e pensiamo che sia per loro davvero un bel regalo. Le famiglie con bambini sono da sempre uno dei target di Mirabilandia e con questa novità speriamo di vederne sempre di più per le vie del Parco. Il nostro lavoro è cercare continuamente di venire incontro alle richieste del pubblico e l’arrivo di questa bella banda Nickelodeon sicuramente farà felici i più piccini. I più grandi saranno comunque sorpresi nel ritrovarsi faccia a faccia con i personaggi di SpongeBob o con le Tmnt che sicuramente ricorderanno”.

“Siamo molto contenti di avviare questa nuova collaborazione con il Parco di Mirabilandia in un anno tanto importante e degno di grandi festeggiamenti. Questa partnership è un nuovo tassello chiave di una sinergia che funziona da anni e che ci ha portato in passato alla realizzazione di due edizioni di grande successo di SlimeFest. Siamo sicuri di poter offrire a bambini e famiglie esperienze indimenticabili con i personaggi Nickelodeon più amati, da sempre forieri di valori quali amicizia e divertimento”, afferma Micaela Lodrini, VP Marketing & Digital Engagement South Europe Hub e Brand Solutions Italia, Paramount. La stagione 2022 di Mirabilandia ha preso il via sabato 2 aprile e si concluderà domenica 6 novembre.