Covid, Fismu: ‘Certificato medico per dad studenti grottesco e inutile’

Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) – “Grottesca e inutile” la richiesta di una certificazione medica per consentire agli alunni di delle scuole, in isolamento, di seguire le lezioni in Dad. Lo denuncia Francesco Esposito, segretario nazionale della Federazione italiana sindacale dei medici uniti (Fismu), in merito alle indicazioni del decreto riaperture sulla scuola e la dad, che prevedono il certificato. Una misura che “ha fatto discutere e anche molto preoccupare i medici di medicina generale”, dice Esposito.

“Purtroppo alle ‘improvvisazioni’ a volte cervellotiche delle Regioni – continua Esposito – dobbiamo aggiungere anche le ‘trovate’ del Governo centrale. È assurdo chiedere ai medici di certificare, ciò che già è contenuto nel certificato di positività della tessera sanitaria dello studente, che appunto è già in isolamento. Ma è anche grottesco perché si chiede al medico di operare contro la legge: per ogni certificato, infatti, è obbligatoria la visita presenziale. Diversamente il paziente dovrebbe violare l’isolamento o il medico rilasciarlo sulla base di una telefonata: appunto, due ipotesi irregolari”. .

“Infine – conclude Esposito – ancora una volta sembra che per l’amministrazione pubblica il medico sia un burocrate sul quale scaricare compiti impropri. In questo caso anche assurdi. Una visione che danneggia la nostra sanità pubblica. Chiediamo al ministro della Salute di intervenire sul Decreto Riaperture affinché si corregga questa stortura”.