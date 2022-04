Calcio: papà Higuain annuncia il ritiro del Pipita, ‘smetterà a fine anno’

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – “Gonzalo smetterà di giocare alla fine di quest’anno, almeno è quello che mi ha detto”. Così Jorge Higuain, papà del ‘Pipita’, al programma televisivo ‘Palo y Afuera’ su TNT Sports, annunciando la volontà del figlio di ritirarsi dal calcio giocato. Lo farà alla scadenza del contratto in MLS con l’Inter Miami all’età di 35 anni. L’ex centravanti di Napoli, Juventus e Milan, capace di segnare 125 gol in 224 presenze totali in Italia, appenderà le scarpe al chiodo dopo aver vinto 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana, oltre a 3 campionati spagnoli, 2 Supercoppa e 1 Coppa di Spagna con il Real Madrid, e un’Europa League con il Chelsea.

Con la maglia del Napoli nel 2015/2016 scrisse il record di gol in una singola stagione di Serie A (36), pareggiato poi nel 2019/2020 da Ciro Immobile. Con la Nazionale dell’Argentina, da cui si è ritirato il 28 marzo 2019, è stato vicecampione del mondo nel 2014. “Mi piacerebbe che continuasse a lavorare nel calcio in un’altra veste perché è un ragazzo molto preparato – ha continuato Jorge Higuain – Conosce tutti i giocatori, è stato allenato dai migliori tecnici del mondo. Ha grandi doti gestionali e potrebbe fare molto bene”.